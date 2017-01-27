Два человека погибли при столкновении иномарки с КамАЗом в Братском районе
От полученных травм на месте происшествия погибли 46-летний водитель и 47-летняя пассажирка «Ниссана».
От полученных травм на месте происшествия погибли 46-летний водитель и 47-летняя пассажирка «Ниссана».
Два человека погибли при столкновении иномарки с КамАЗом в Братском районе. Как 27 января 2017 года сообщила
В результате случившегося от полученных травм на месте происшествия погибли 46-летний водитель и 47-летняя пассажирка иномарки. Все обстоятельства произошедшего выясняются.