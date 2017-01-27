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14:18 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла закон о госзащите военнослужащих, борющихся с терроризмом

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Госдума в пятницу приняла в третьем окончательном чтении правительственный закон, устанавливающий такой же уровень защиты военнослужащих РФ, принимавших участие в борьбе с терроризмом и выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности страны, как и для судей и должностных лиц.

Источник: РИА Новости

«Предлагается дополнить Федеральный закон “О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов” новой категорией защищаемых лиц (военнослужащие органов внешней разведки РФ, принимавшие непосредственное участие в специальных операциях или выполнявшие специальные функции по обеспечению безопасности РФ) », — говорится в пояснительной записке к закону.

Закон также относит к кругу лиц, подлежащих государственной защите, военнослужащих, принимавших участие в борьбе с терроризмом, и военнослужащих полиции, принимавших участие в пресечении действий преступников.

Помимо этого определяется порядок мер безопасности в отношении защищаемого лица, физическое состояние которого не позволяет выразить свое согласие на их применение, а также рассмотреть увеличение срока проведения проверки по фактам, изложенным в заявлении о применении мер безопасности, с 3 до 30 суток.

В документах отмечается, что реализация закона будет способствовать повышению эффективности применения мер безопасности и не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Комментарии
2
эльшат мехтиев
Ограждение ограды.
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Sergey
Терроризм очень скользкая тема и весьма мутное понятие. Сегодня под него вольно (своевольно) подводят, практически любые действия. ))
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