Госдума приняла закон о госзащите военнослужащих, борющихся с терроризмом

«Предлагается дополнить Федеральный закон “О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов” новой категорией защищаемых лиц (военнослужащие органов внешней разведки РФ, принимавшие непосредственное участие в специальных операциях или выполнявшие специальные функции по обеспечению безопасности РФ) », — говорится в пояснительной записке к закону.

Закон также относит к кругу лиц, подлежащих государственной защите, военнослужащих, принимавших участие в борьбе с терроризмом, и военнослужащих полиции, принимавших участие в пресечении действий преступников.

Помимо этого определяется порядок мер безопасности в отношении защищаемого лица, физическое состояние которого не позволяет выразить свое согласие на их применение, а также рассмотреть увеличение срока проведения проверки по фактам, изложенным в заявлении о применении мер безопасности, с 3 до 30 суток.

В документах отмечается, что реализация закона будет способствовать повышению эффективности применения мер безопасности и не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.