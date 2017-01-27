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15:23 (мск), источник: АиФ Казань

В челнинской больнице скончался ребенок-инвалид

Ребенок-инвалид скончался в инфекционной больнице Набережных Челнов, сообщают «Челнинские известия».

Полуторагодовалого ребенка на машине «скорой» доставили в больницу 22 января. По предварительной версии, мальчик заболел гриппом, у него была высокая температура. Несмотря на проводимый курс лечения, 26 января он умер в палате.

Как выяснилось, мальчик проходил лечение в реабилитационном центре «Солнышко» (он родился с заболеваниями центральной нервной системы и некоторых органов). 20 января его домой забрала мама, которая на следующий день позвонила и предупредила, что сын заболел, и на процедуры они не придут.

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