В челнинской больнице скончался ребенок-инвалид

Полуторагодовалого ребенка на машине «скорой» доставили в больницу 22 января. По предварительной версии, мальчик заболел гриппом, у него была высокая температура. Несмотря на проводимый курс лечения, 26 января он умер в палате.

Как выяснилось, мальчик проходил лечение в реабилитационном центре «Солнышко» (он родился с заболеваниями центральной нервной системы и некоторых органов). 20 января его домой забрала мама, которая на следующий день позвонила и предупредила, что сын заболел, и на процедуры они не придут.