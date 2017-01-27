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13:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На травматолога новосибирской больницы № 25 завели уголовное дело

40-летний врач-ортопед подделал 4 листка нетрудоспособности, на него завели уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

Следователи рассказали, что 18 октября 2016 года к травматологу-ортопеду городской поликлиники № 25 обратились 4 человека с просьбой выдать им листки нетрудоспособности, не имея при этом никаких заболеваний или травм.

Не производя обязательного медицинского осмотра, врач подделал документы. За предоставление фиктивных листков нетрудоспособности Алексей Козынько потребовал передать ему 12 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Высшая мера наказания по данной статье — лишением свободы на срок до 2 лет.

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