На травматолога новосибирской больницы № 25 завели уголовное дело

Следователи рассказали, что 18 октября 2016 года к травматологу-ортопеду городской поликлиники № 25 обратились 4 человека с просьбой выдать им листки нетрудоспособности, не имея при этом никаких заболеваний или травм.

Не производя обязательного медицинского осмотра, врач подделал документы. За предоставление фиктивных листков нетрудоспособности Алексей Козынько потребовал передать ему 12 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Высшая мера наказания по данной статье — лишением свободы на срок до 2 лет.