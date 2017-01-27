В Добрянке семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара

Семья Салахутдиновых из посёлка Дивья Добрянского района столкнулась с настоящей бедой в новогодние каникулы. В ночь на 6 января огонь уничтожил их дом.

«Пожар начался с хозпостроек. Было около 22.00, когда в комнате выбило пробки. Мы вышли посмотреть, что произошло — конюшня полыхала. Мы побежали выносить из дома документы, вещи», — со слезами вспоминает Людмила Салахутдинова, погорелица.

Огонь практически полностью уничтожил их дом, и жить семье негде. Из-за этого близкие люди были вынуждены жить отдельно, ведь приютить сразу четверых человек никто не смог.

«Отец с нашим 17-летним сыном сейчас живут у одних родственников, мы с 15-летней дочерью у других. Спасибо жителям посёлка — помогли собрать вещи, канцелярию для детей. Дом восстановлению не подлежит — необходимо заново отстраивать. Мой супруг в нашей семье является единственным кормильцем. Я активно ищу работу, но в нашем посёлке нет работы по моей специальности. Для того чтобы отстроить заново дом, нужны деньги или стройматериалы. Обратились в администрацию поселения. Нам дали 20 тыс. руб. В соцзащите обещали дать до 100 тыс. руб. Но разве построишь дом на такие деньги?», — сетует Людмила Салахутдинова.

Семья Салахутдиновых будет благодарна любой материальной помощи.

Реквизиты для помощи можно узнать здесь.