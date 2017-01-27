Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Женщины не знают, в каком возрасте пора следить за сердцем
Депутаты попросили у Минфина раздать им по 700 тыс. рублей
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Финляндии удалось остановить задушевное признание Порошенко - СМИ
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины - Совфед
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Femen объявили о распаде движения
14События недели в фотографиях
13:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Добрянке семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара

Огонь уничтожил их дом в новогодние каникулы.

Семья Салахутдиновых из посёлка Дивья Добрянского района столкнулась с настоящей бедой в новогодние каникулы. В ночь на 6 января огонь уничтожил их дом.

«Пожар начался с хозпостроек. Было около 22.00, когда в комнате выбило пробки. Мы вышли посмотреть, что произошло — конюшня полыхала. Мы побежали выносить из дома документы, вещи», — со слезами вспоминает Людмила Салахутдинова, погорелица.

Огонь практически полностью уничтожил их дом, и жить семье негде. Из-за этого близкие люди были вынуждены жить отдельно, ведь приютить сразу четверых человек никто не смог.

«Отец с нашим 17-летним сыном сейчас живут у одних родственников, мы с 15-летней дочерью у других. Спасибо жителям посёлка — помогли собрать вещи, канцелярию для детей. Дом восстановлению не подлежит — необходимо заново отстраивать. Мой супруг в нашей семье является единственным кормильцем. Я активно ищу работу, но в нашем посёлке нет работы по моей специальности. Для того чтобы отстроить заново дом, нужны деньги или стройматериалы. Обратились в администрацию поселения. Нам дали 20 тыс. руб. В соцзащите обещали дать до 100 тыс. руб. Но разве построишь дом на такие деньги?», — сетует Людмила Салахутдинова.

Семья Салахутдиновых будет благодарна любой материальной помощи.

Реквизиты для помощи можно узнать здесь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Редкое явление. В небе над Тульской области запечатлели «три солнца»
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Президент Германии освободил Штайнмайера от полномочий главы МИД
СМИ узнали зарплату российского информатора WADA
Правительство сократит расходы на научные исследования
Фигурирующий в деле о госизмене сотрудник ФСБ ранее был хакером
Tax free в России распространят на все товары
В Госдуме задумались о создании российской «грин-карты»
Спорт
Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке
Авто
Кроссоверы Nissan ждет большое обновление В этом году Nissan модернизирует сразу три своих SUV
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку, вызвать недоумение и скепсис. Вряд ли режиссеры добивались именно такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь