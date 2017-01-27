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18:04 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде мужчина установил игровой терминал на автомойке

28-летний мужчина под видом терминала для оплаты услуг мобильной связи установил устройство с азартными играми в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, в конце октября прошлого года злоумышленник обратился к владельцу автомобильной мойки с просьбой разместить у того в помещении терминал, предназначенный якобы для оплаты мобильной связи. Мужчина согласился, однако, за получение ежемесячной арендной платы. Через три месяца выяснилось, что аппарат хоть и принимал платежи за услуги мобильной связи, с его помощью также можно было сыграть в азартную игру.

Уголовное дело заведенное в отношении злоумышленника направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

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