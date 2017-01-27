Трое молдаван устроили дебош в самолете «Кишинев-Москва»

Очевидцы событий отмечают, что в то время как бортпроводницы показывали, как стоит вести себя во время полета и в экстренных ситуациях, двоих пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения попросили занять свои места. Однако, те, в свою очередь, устроили скандал.

Пилотам, которые уже приготовились к взлету, пришлось остановить самолет и вызвать полицию. После чего одного из дебоширов вывели из самолета.

Однако, на этом все не закончилось, после скандал произошел между двумя другими пассажирами, которые также находились в нетрезвом состоянии. Взлет опять пришлось отменить.