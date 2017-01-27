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13:13 (мск), источник: Actualitati.md

Трое молдаван устроили дебош в самолете «Кишинев-Москва»

Трое граждан Молдовы в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош на борту самолета Кишинев Москва. Чтобы восстановить общественный порядок, понадобилось вмешательство полицейских, а вылет самолета задержали на 2 часа.

Источник: Actualitati.md

Очевидцы событий отмечают, что в то время как бортпроводницы показывали, как стоит вести себя во время полета и в экстренных ситуациях, двоих пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения попросили занять свои места. Однако, те, в свою очередь, устроили скандал.

Пилотам, которые уже приготовились к взлету, пришлось остановить самолет и вызвать полицию. После чего одного из дебоширов вывели из самолета.

Однако, на этом все не закончилось, после скандал произошел между двумя другими пассажирами, которые также находились в нетрезвом состоянии. Взлет опять пришлось отменить.

В итоге, самолет все-таки вылетел из аэропорта и благополучно приземлился в Москве.

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