СК выяснил, из-за чего в новосибирском аэропорту «дрифтовал» самолет

Инцидент стал широко обсуждаться в пятницу после попавшего в интернет видеоролика, на котором видно, как самолет авиакомпании S7 Airlines, двигавшийся на небольшой скорости в условиях гололеда, развернуло. Некоторые СМИ окрестили его «дрифтующим» самолетом. Как выяснилось, инцидент произошел 14 декабря 2016 года при работе аэропорта в сложных погодных условиях.

«По данному инциденту проводилась доследственная проверка, однако нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ), выявлено не было, в связи с чем было принято решение об отказе в возбуждения уголовного дела», — рассказала Стрижова.

Представитель СК отметила, что неуправляемый разворот самолета произошел не на взлетно-посадочной полосе, а на рулежной дорожке аэропорта, при этом никаких последствий это не повлекло. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, лайнеру также не было причинено какого-либо ущерба.

«Инцидент произошел в условиях сложной погодной обстановки. При этом самолет двигался на малой скорости, не представлял какой-то угрозы объектам аэропорта или другим воздушным судам», — сказала Стрижова.