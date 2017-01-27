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13:33 (мск), источник: РИА Новости

СК выяснил, из-за чего в новосибирском аэропорту «дрифтовал» самолет

НОВОСИБИРСК, 27 янв — РИА Новости. Проверка инцидента в новосибирском аэропорту с самолетом Airbus A320, который занесло во время гололеда на рулежной дорожке, не выявила виновника случившегося, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Яна Стрижова.

Источник: РИА Новости

Инцидент стал широко обсуждаться в пятницу после попавшего в интернет видеоролика, на котором видно, как самолет авиакомпании S7 Airlines, двигавшийся на небольшой скорости в условиях гололеда, развернуло. Некоторые СМИ окрестили его «дрифтующим» самолетом. Как выяснилось, инцидент произошел 14 декабря 2016 года при работе аэропорта в сложных погодных условиях.

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«По данному инциденту проводилась доследственная проверка, однако нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ), выявлено не было, в связи с чем было принято решение об отказе в возбуждения уголовного дела», — рассказала Стрижова.

Представитель СК отметила, что неуправляемый разворот самолета произошел не на взлетно-посадочной полосе, а на рулежной дорожке аэропорта, при этом никаких последствий это не повлекло. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, лайнеру также не было причинено какого-либо ущерба.

«Инцидент произошел в условиях сложной погодной обстановки. При этом самолет двигался на малой скорости, не представлял какой-то угрозы объектам аэропорта или другим воздушным судам», — сказала Стрижова.

В пресс-службе аэропорта «Толмачево» РИА Новости пояснили, что причиной инцидента стали сложные метеоусловия в Новосибирске. После морозов в минус 20−22 градусов 14 декабря произошло резкое потепление до плюс 2,5 градусов, шел слабый дождь с сильными порывами ветра. «По факту события проведено расследование авиационными органами, а также авиакомпанией и аэропортом», — отметили в авиаузле.

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