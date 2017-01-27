В Челябинске ребенок пострадал в массовом ДТП с участием троллейбуса

Авария произошла около восьми часов утра на улице Новороссийской. По предварительной информации, женщина-водитель «Тойоты» не справилась с управлением и врезалась в «Фольксваген». В результате еще несколько машин въехали друг в друга, в том числе зацепив и троллейбус. Пострадавший ребенок находился в «Тойоте».

В ГИБДД Челябинска уточнили, что подробности аварии устанавливаются.