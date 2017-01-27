В Челябинске ребенок пострадал в массовом ДТП с участием троллейбуса
Утром 27 января в Челябинске произошло массовое ДТП с участием троллейбуса и как минимум четырех автомобилей. Пострадал ребенок — его увезли в машине скорой помощи.
Утром 27 января в Челябинске произошло массовое ДТП с участием троллейбуса и как минимум четырех автомобилей. Пострадал ребенок — его увезли в машине скорой помощи.
Авария произошла около восьми часов утра на улице Новороссийской. По предварительной информации,
В ГИБДД Челябинска уточнили, что подробности аварии устанавливаются.