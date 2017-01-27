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13:35 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске ребенок пострадал в массовом ДТП с участием троллейбуса

Утром 27 января в Челябинске произошло массовое ДТП с участием троллейбуса и как минимум четырех автомобилей. Пострадал ребенок — его увезли в машине скорой помощи.

Авария произошла около восьми часов утра на улице Новороссийской. По предварительной информации, женщина-водитель «Тойоты» не справилась с управлением и врезалась в «Фольксваген». В результате еще несколько машин въехали друг в друга, в том числе зацепив и троллейбус. Пострадавший ребенок находился в «Тойоте».

В ГИБДД Челябинска уточнили, что подробности аварии устанавливаются.

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