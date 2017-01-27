В Пинске третьи сутки разыскивают двоих подростков, которые сбежали из дома
Ребята пропали 24 января. Бабушка одного из них сообщила правоохранителям, что ее 15-летний внук сбежал из дома через балкон соседской квартиры.
Ребята пропали 24 января. Бабушка одного из них сообщила правоохранителям, что ее 15-летний внук сбежал из дома через балкон соседской квартиры.
Его 17-летний друг около 16.00 ушел в неизвестном направлении. Домой так и не вернулся. Оба парня учатся в Пинском лицее машиностроения.
Заместитель директора учебного заведения Александр Понцевич рассказал, что подростки состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних:
— Один из ребят учится на первом курсе. Он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Также подросток попадал в поле зрения милиции
Поиском ребят занимается милиция. По словам