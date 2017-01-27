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15:33 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Пинске третьи сутки разыскивают двоих подростков, которые сбежали из дома

Ребята пропали 24 января. Бабушка одного из них сообщила правоохранителям, что ее 15-летний внук сбежал из дома через балкон соседской квартиры.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Его 17-летний друг около 16.00 ушел в неизвестном направлении. Домой так и не вернулся. Оба парня учатся в Пинском лицее машиностроения.

Заместитель директора учебного заведения Александр Понцевич рассказал, что подростки состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних:

— Один из ребят учится на первом курсе. Он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Также подросток попадал в поле зрения милиции из-за распития спиртных напитков. Учащегося регулярно вызывают на совет профилактики лицея. Его друг — третьекурсник. Тихий, спокойный парень. Правда, в его отношении составлялся протокол за управление автомобилем без водительского удостоверения.

Поиском ребят занимается милиция. По словам пресс-секретаря УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, выйти на след беглецов пока не удалось.

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