В Пинске третьи сутки разыскивают двоих подростков, которые сбежали из дома

Его 17-летний друг около 16.00 ушел в неизвестном направлении. Домой так и не вернулся. Оба парня учатся в Пинском лицее машиностроения.

Заместитель директора учебного заведения Александр Понцевич рассказал, что подростки состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних:

— Один из ребят учится на первом курсе. Он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Также подросток попадал в поле зрения милиции из-за распития спиртных напитков. Учащегося регулярно вызывают на совет профилактики лицея. Его друг — третьекурсник. Тихий, спокойный парень. Правда, в его отношении составлялся протокол за управление автомобилем без водительского удостоверения.