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13:45 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге задержаны подозреваемые, напавшие на студента: молодого человека они приняли за «закладчика»

В Екатеринбурге задержаны двое подозреваемых в нападении на студента. Молодого человека они перепутали с «закладчиком», избили и отобрали личные вещи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел вечером 23 января возле дома № 3 по улице Студенческой. 21-летний парень ожидал у подъезда свою знакомую, внезапно к нему подошли двое нетрезвых мужчин и начали спрашивать, что он здесь делает. Со слов потерпевшего незнакомцы были уверены, что он распространитель наркотиков — так называемый «закладчик». Молодой человек пытался их переубедить, однако злоумышленники быстро перешли от слов к делу и начали бить жертву.

В ходе потасовки один из нападавших отобрал у студента газовый баллончик и брызнул ему в лицо. В этот момент из подъезда вышла девушка, которую ожидал потерпевший. Увидев происходящее, она закричала, что вызовет полицию. Нападавшие немедленно ретировались, прихватив с собой сумку, принадлежащую избитому парню.

После звонка в полицию на место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Не теряя времени, полицейские взяли потерпевшего на борт патрульного автомобиля и отправились по ближайшим дворам. Однако долго колесить по району правоохранителям не пришлось — один из злоумышленников нашелся буквально в соседнем дворе по улице Гагарина, 61 «а».

Подозреваемый мужчина 1986 года рождения пытался отпираться, но пострадавший уверенно опознал его. Кроме того, при досмотре у задержанного была обнаружена часть похищенных вещей: туалетная вода и очки, которые он зачем-то надел на себя. Второй подозреваемый 1997 года рождения был задержан через двое суток.

Оба нападавших утверждали, что приняли стоящего на улице студента за наркосбытчика и решили проучить его. Почему они отобрали у молодого человека личные вещи задержанные объяснить не смогли, сославшись на то, что были сильно пьяны.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, второй — ранее судимый — помещен под арест.

Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Екатеринбурга.

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