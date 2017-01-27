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13:40 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На льду Шершней создали нелегальную автодорогу

Челябинцы пытались сократить путь, не задумываясь о последствиях.

По льду Шершневского водохранилища проложили незаконную автодорогу.

Ее обнаружили во время рейда «Безопасный лед», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По опасному пути некоторые жители Челябинска пытались сократить свой маршрут, не задумываясь о последствиях.

«Сотрудники ГИБДД выяснили, что на территории городского бора проходит несанкционированная дорога. Однако водителям ее оказалось мало и они проложили еще одну — по льду водохранилища, что является также злостным нарушением. Дорога не является ледовой переправой и может быть опасна для граждан», — подчеркнули в ГУ МЧС региона.

В результате за 40 минут на самовольной трассе были пойманы пять любителей рискованной езды. Во избежание дальнейших нарушений участок оградили снежным заслоном. Кроме того, вблизи опасных мест выхода на лед были установлены специальные запрещающие аншлаги, а рыбаки получили памятки о правилах поведения на льду.

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