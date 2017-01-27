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15:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полиция Татарстана изъяла почти 12 тысяч доз «синтетики»

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Полицейские изъяли у наркоторговца в Челнах более 800 граммов различных синтетических наркотиков, что по примерным оценкам составляет около 10 500 разовых доз, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

В полицию Челнов поступила оперативная информация о 20-летнем жителе Азнакаево, который распространяет наркотики бесконтактным способом, делая тайники-закладки.

Вечером 19 января в Челнах подозреваемый был задержан. Сотрудники отдела наркоконтроля в кармане его брюк обнаружили сверток с наркотическим веществом весом 2,6 гр. В рюкзаке нашлось еще 4 пакетика с синтетикой. Общий вес изъятого составил более 800 граммов.

Во втором случае для задержания сбытчика синтетики в Казани сотрудники Управления наркоконтроля МВД по РТ установили место тайника, в котором была спрятана партия наркотиков. Днем 22 января оперативники задержали сбытчика в момент, когда он забирал сверток с наркотическим средством из закладки. Задержанным оказался ранее судимый 22-летний казанец.

В кармане его куртки оперативники обнаружили сверток с кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза показала, что содержимое пакетика — синтетический наркотик весом 249,2 грамма, что примерно равно 1250 разовых доз.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере». Оба наркобытчика по решению суда на время следствия арестованы.

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