Полиция Татарстана изъяла почти 12 тысяч доз «синтетики»

В полицию Челнов поступила оперативная информация о 20-летнем жителе Азнакаево, который распространяет наркотики бесконтактным способом, делая тайники-закладки.

Вечером 19 января в Челнах подозреваемый был задержан. Сотрудники отдела наркоконтроля в кармане его брюк обнаружили сверток с наркотическим веществом весом 2,6 гр. В рюкзаке нашлось еще 4 пакетика с синтетикой. Общий вес изъятого составил более 800 граммов.

Во втором случае для задержания сбытчика синтетики в Казани сотрудники Управления наркоконтроля МВД по РТ установили место тайника, в котором была спрятана партия наркотиков. Днем 22 января оперативники задержали сбытчика в момент, когда он забирал сверток с наркотическим средством из закладки. Задержанным оказался ранее судимый 22-летний казанец.

В кармане его куртки оперативники обнаружили сверток с кристаллическим веществом белого цвета. Экспертиза показала, что содержимое пакетика — синтетический наркотик весом 249,2 грамма, что примерно равно 1250 разовых доз.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере». Оба наркобытчика по решению суда на время следствия арестованы.