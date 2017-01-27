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13:37 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Авария в центре Екатеринбурга парализовала трамвайное движение

Авария в центре Екатеринбурга парализовала трамвайное движение.

Источник: Вести - Екатеринбург

Движение трамваев накануне вечером на несколько часов парализовала авария на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта в Екатеринбурге. Здесь столкнулись два автобуса и легковой автомобиль.

По словам водителей общественного транспорта, они начали движение на зеленый сигнал светофора, в этот же момент на перекресток на красный свет выехала женщина на автомобиле. Столкновения избежать не удалось. От удара один автобус откинуло на другой, едущий рядом, а у виновницы аварии смяло крыло и переднюю дверь.

А сегодня утром на улице Гурзуфской столкнулись два автомобиля и грузовик.

По предварительным данным, при перестроении в крайний правый ряд водители легковых машин не убедились в безопасности манёвра. В итоге по касательной столкнулись с грузовиком, который тоже ехал в правом ряду и приближался к съезду с моста. Авария заблокировала сразу две полосы для проезда транспорта. На въезде на мост и перед ним образовалась пробка в пару километров.

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