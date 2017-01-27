Мужчина угрожает взорвать дом в Тракторозаводском районе

По предварительной информации, действие происходит в доме по улице Марченко 37. Мужчина заперся в квартире и угрожает взорвать дом.

«Пока не совсем ясно, что там происходит, наше руководство выехало на место. Предположительно, там есть предмет, похожий на гранату», — прокомментировали агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД России по Челябинской области.