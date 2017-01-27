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13:36 (мск), источник: Uralpress.ru

Мужчина угрожает взорвать дом в Тракторозаводском районе

Мужчина угрожает взорвать дом в Тракторозаводском районе Челябинска. На место выехали все оперативные службы города.

Источник: Uralpress.ru

По предварительной информации, действие происходит в доме по улице Марченко 37. Мужчина заперся в квартире и угрожает взорвать дом.

«Пока не совсем ясно, что там происходит, наше руководство выехало на место. Предположительно, там есть предмет, похожий на гранату», — прокомментировали агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД России по Челябинской области.

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