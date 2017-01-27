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13:58 (мск), источник: Om1.ru

Хозяйка пса, искусавшего педиатра, заплатила врачу 150 тысяч компенсации

Злобная кавказская овчарка напала на врача, когда женщина приехала на вызов к ребенку. Собака сильно повредила врачу руку с момента нападения прошел год, но последствия до сих пор мучают педиатра.

Завершилось резонансное дело о нападении собаки на врача-педиатра в Черлаке. Спустя несколько судебных заседаний стороны пришли к мирному соглашению.

15 октября 2015 года педиатр Ирина Акентьева на служебной машине приехала в один из домов рабочего поселка Черлак на первичный патронаж новорожденного. На сигнал авто никто не вышел, на заборе не было предупреждающей надписи о злой собаке, поэтому доктор отправилась во двор. Во дворе за сеткой находилась огромная кавказская овчарка, но, увидев тревогу врача, молодая хозяйка заверила, что беспокоиться не о чем. Педиатр после посещения маленького пациента уже выходила со двора, когда у самой калитки ее настиг злобный кавказец и начала рвать левую руку женщины.

Ирина Акентьева, пострадавший педиатр:

— Я чуть-чуть не дошла до ворот, как вдруг на меня сзади набросилась собака. Она буквально пригвоздила меня к калитке, вцепилась в левую руку, а потом начала рвать ее. Она отпускала и снова перехватывала. Боль была дикая!

По словам педиатра, хозяйка вышла только на звуки отчаянно сигналящего водителя машины. Но владелица пса сама ничего не сделала: лишь с безопасного расстояния говорила «Фу!». Собака в итоге сама отпустила врача.

Водитель доставил пострадавшую Ирину Акентьеву в Черлакскую ЦРБ, где ей занялись врачи. В течение более года врач проходила лечение, реабилитацию, практически все время находясь на больничном. Медики оценили вред сдоровью средней степени тяжести. Сегодня диагноз врача — посттромботическая болезнь левой верхней конечности, хроническая венозная недостаточность 2-й степени, нейропатия лучевого нерва слева. Женщина до сих пор наблюдается у невролога и нейрохирурга и впадает в панику при виде даже маленькой безобидной собачки.

Ирина Акентьева, пострадавший педиатр:

 — Сейчас у меня нарушена чувствительность руки, она ослаблена. В течение года врачи-нейрохирурги пытались меня вылечить, но этого не получилось, и сейчас они настаивают на оперативном леченииА сколько мне пришлось пережить боли и страха! Сейчас я снова работаю, но первые дни не могла войти ни в один двор, где сидит собака. Если иду по улице и какая-нибудь даже маленькая собачка выскочит и начинает тявкать, я останавливаюсь и стою, как вкопанная, или звоню мужу, чтобы приехал за мной. Картина, как меня рвет собака, до сих пор перед моими глазами, ее забыть просто невозможно.

После нападения был составлен акт о несчастном случае на производстве, из-за чего информацию поступила в полицию. Однако правоохранители после проведения проверки отказались возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием преступления. Сама хозяйка врача не предложила компенсировать ущерб, даже не извинилась.

Женщина обратилась в Омскую региональную ассоциацию врачей, с помощью которой в Черлакский районный суд был подан гражданский иск. Педиатр требует компенсацию морального вреда в связи с причинением здоровья размером 300 тысяч рублей и возмещении материального ущерба в размере 42 тысячи рублей, как сообщили в Региональной ассоциации врачей.

Иск Акентьевой был принят к производству 28 ноября, судьей выступил Юрий Околелов. Однако ходу процесса то и дело что-нибудь мешало. Заседания откладывались по разным причинам: то необходимо было истребовать доказательства, то хозяйка пса не являлась в суд.

Однако хозяйка и педиатр неожиданно решили дело мирным путем. Как сообщили порталу Om1.ru в Черлакском районном суде, владелица злобного кавказца добровольно выплатила пострадавшему врачу 150 тысяч рублей.

Татьяна Жаркова, помощник председателя Черлакского районного суда:

 — 26 января стороны заключили мировое соглашение, оно утверждено Черлакским районным судом. Сегодня обеим сторонам вручили мировое соглашение.

На этом производство в суде первой инстанции было прекращено.

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