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13:54 (мск), источник: НИА Самара

На 1124 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись три большегруза, один из водителей погиб

В настоящее время движения транспорта на участке автодороги, где произошло столкновение, восстановлено.

Источник: 63.мвд.рф

27 января, примерно в 10:30 на 1124 километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал», находившийся за рулем автомобиля «MAN» мужчина 1959 года рождения, двигаясь в сторону Уфы, начал совершать обгон грейдера. При этом водитель допустил занос прицепа транспортного средства, в результате он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем аналогичной марки, после этого — с грейдером, а затем, продолжив движение, с грузовиком «Mercedes».

В результате ДТП водитель автомобиля «Mercedes» получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Предполагаемый виновник аварии госпитализирован. По предварительным данным, водители транспортных средств в момент столкновения находилась в трезвом состоянии.

В настоящее время движения транспорта на участке автодороги, где произошло столкновение, восстановлено. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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