На 1124 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись три большегруза, один из водителей погиб

27 января, примерно в 10:30 на 1124 километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал», находившийся за рулем автомобиля «MAN» мужчина 1959 года рождения, двигаясь в сторону Уфы, начал совершать обгон грейдера. При этом водитель допустил занос прицепа транспортного средства, в результате он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем аналогичной марки, после этого — с грейдером, а затем, продолжив движение, с грузовиком «Mercedes».

В результате ДТП водитель автомобиля «Mercedes» получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Предполагаемый виновник аварии госпитализирован. По предварительным данным, водители транспортных средств в момент столкновения находилась в трезвом состоянии.