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14:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Виннице возле завода Roshen маршрутка въехала в фуру, есть пострадавшие

Сообщается, что водитель маршрутного такси в Виннице не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком, в результате чего пострадали четыре человека.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Маршрутка и грузовое авто столкнулись в Виннице в пятницу, пострадали пассажиры маршрутного такси, сообщают местные СМИ.

«Водитель маршрутного такси не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком. Из-за столкновения пострадали 4 пассажира», — говорится в сообщении vinbazar.com. Маршрутка столкнулась с грузовиком в Виннице.

Инцидент произошел на дороге от кондитерской фабрики Roshen.

Ранее сообщалось, что во Львове в результате ДТП перевернулась маршрутка.

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