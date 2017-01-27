В Виннице возле завода Roshen маршрутка въехала в фуру, есть пострадавшие
Сообщается, что водитель маршрутного такси в Виннице не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком, в результате чего пострадали четыре человека.
Сообщается, что водитель маршрутного такси в Виннице не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком, в результате чего пострадали четыре человека.
КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Маршрутка и грузовое авто столкнулись в Виннице в пятницу, пострадали пассажиры маршрутного такси, сообщают местные СМИ.
«Водитель маршрутного такси не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком.
Инцидент произошел на дороге от кондитерской фабрики Roshen.
Ранее сообщалось, что во Львове в результате ДТП перевернулась маршрутка.