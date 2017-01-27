В Виннице возле завода Roshen маршрутка въехала в фуру, есть пострадавшие

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Маршрутка и грузовое авто столкнулись в Виннице в пятницу, пострадали пассажиры маршрутного такси, сообщают местные СМИ.

«Водитель маршрутного такси не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком. Из-за столкновения пострадали 4 пассажира», — говорится в сообщении vinbazar.com. Маршрутка столкнулась с грузовиком в Виннице.

Инцидент произошел на дороге от кондитерской фабрики Roshen.

Ранее сообщалось, что во Львове в результате ДТП перевернулась маршрутка.