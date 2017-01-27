На Урале отправили за решетку 12 членов международного наркокартеля

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 12 участникам международного ОПС, которое занималось наркоторговлей. Двое организаторов проведут в колонии строгого режима 10,5 и 8,5 лет. Остальные члены банды получили от 13 до 14 лет, сообщили «Уралинформбюро» в в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Преступники сбывали наркотики через Интернет-магазин в Уральском и Приволжском федеральных округах. Несколько членов группировки были задержаны во время очередной закладки. При них и по месту их проживания в Екатеринбурге изъято 2,5 килограмма «синтетики».

После этого на Среднем Урале и в Прикамье одновременно были проведены задержания организатора и других участников ОПС. Изъято большое количество SIM-карт, банковских карт, оргтехника и аппараты мобильной связи, около 1 миллиона рублей и 6 дорогостоящих автомобилей. Позднее в тайниках было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия с глушителем, боеприпасы, наркотики, а также химлаборатория для производства «зелья».

Был задержан и поставщик, снабжавший группировку кокаином.