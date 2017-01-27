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14:10 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске дом эвакуировали из-за угрозы взрыва

ЧП в Тракторозаводском районе Челябинска.

Чрезвычайное происшествие в Тракторозаводском районе Челябинска.

Полиция эвакуировала жильцов дома № 37 на улице Марченко, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На месте проходит спецоперация. По словам очевидцев, в одной из квартир заперся мужчина, который грозит взорвать гранату. По некоторым данным, он находится в состоянии наркотического опьянения.

Полицейские вывели жителей дома на безопасное расстояние, выставлено оцепление. На место также прибыли медики. Как сообщают свидетели, стражам порядка удалось задержать нарушителя спокойствия.

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