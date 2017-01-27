В Юрле за спаивание подростка осудили женщину

В августе 2016 года во время совместного ужина женщина наливала юноше спиртное, которое он выпивал. Полицейские выяснили, что такое происходило четыре раза. При этом уголовница состоит на учете у врача-нарколога, так как у нее синдром зависимости от алкоголя.

Суд приговорил гражданку к шести месяцам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.