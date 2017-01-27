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14:13 (мск), источник: Новости Перми

В Юрле за спаивание подростка осудили женщину

Безработная и ранее судимая 33-летняя жительница Юрлинского района признана виновной в «вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

В августе 2016 года во время совместного ужина женщина наливала юноше спиртное, которое он выпивал. Полицейские выяснили, что такое происходило четыре раза. При этом уголовница состоит на учете у врача-нарколога, так как у нее синдром зависимости от алкоголя.

Суд приговорил гражданку к шести месяцам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

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