Четверо жителей Казани задержаны по подозрению в убийстве девелопера

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Задержаны четверо казанцев в возрасте от 22 до 28 лет по подозревают в нападении на владельца строительной компании, застройщика жилого комплекса «Генеральский» Игоря Козакова, сообщил ИА «Татар-информ» начальник отделения по связям со СМИ УМВД России по Казани Рашид Хамидуллин.

50-летний мужчина подвергся нападению у офиса его компании ночью 6 декабря. Его избили бейсбольными битами. Через несколько дней он скончался в больнице. В тот день рядом с Игорем был его 23-летний сын Максим. Он также подвергся нападению, он отделался более легкими травмами.