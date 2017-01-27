На правобережье загорелся склад с лакокраской

На правобережье Красноярска сегодня днем загорелся клад с лакокрасочной продукцией.

По данным ГУ МЧС по краю, сообщение о возгорании здания на ул. Айвазовского, 6, поступило в диспетчерскую службу в 13:45. В тушении пожара задействованы 38 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Сообщается, что к настоящему времени возгорание уже ликвидировано.

Площадь пожара составила около 500 кв. м, пострадавших нет.