Челябинец, угрожавший взорвать дом на ЧТЗ, сдался бойцам СОБРа

Сегодня, 27 января, днем сотрудники полиции приехали к челябинцу, подозреваемому в обороте наркотиков. Мужчина не хотел сдаваться, заявил, что выдернул чеку из гранаты и взорвет весь дом. На место были вызваны все экстренные службы. Жильцов дома немедленно эвакуировали.

Бойцы СОБРа Управления Росгвардии по Челябинской области подготовились к штурму. Однако силовой операции удалось избежать — злоумышленник сдался и отдал гранату.

«Это оказался муляж гранаты Ф-1. Опасности он не представлял. Инженерно-техническая группа уже возвращается на базу», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В настоящее время челябинец передан сотрудникам МВД для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.