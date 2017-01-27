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14:30 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинец, угрожавший взорвать дом на ЧТЗ, сдался бойцам СОБРа

Житель Тракторозаводского района, угрожавший взорвать дом, сдался бойцам СОБРа — у мужчины забрали муляж гранаты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 27 января, днем сотрудники полиции приехали к челябинцу, подозреваемому в обороте наркотиков. Мужчина не хотел сдаваться, заявил, что выдернул чеку из гранаты и взорвет весь дом. На место были вызваны все экстренные службы. Жильцов дома немедленно эвакуировали.

Бойцы СОБРа Управления Росгвардии по Челябинской области подготовились к штурму. Однако силовой операции удалось избежать — злоумышленник сдался и отдал гранату.

«Это оказался муляж гранаты Ф-1. Опасности он не представлял. Инженерно-техническая группа уже возвращается на базу», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В настоящее время челябинец передан сотрудникам МВД для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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