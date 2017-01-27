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14:36 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае двух мужчин подозревают в жестоком убийстве знакомого

Тело жертвы с признаками насильственной смерти нашли на обочине дороги.

Двух жителей Суксуна подозревают в жестоком убийстве знакомого. Тело жертвы нашли на обочине дороги около деревни Кошелево Суксунского района, сообщили в следственном комитете по Пермскому краю. По подозрению в убийстве задержали мужчин 27 и 36 лет.

Следователи выяснили, что рано утром 21 января трое знакомых распивали спиртные напитки. Во время застолья возникла ссора. Двое мужчин стали избивать своего знакомого деревянной киянкой, после чего задушили его ремнем. Чтобы скрыть следы преступления, они положили тело в багажник, вывезли за пределы посёлка и выбросили на обочину дороги.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых в совершении преступления.

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