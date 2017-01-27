Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Путину показали новый российский истребитель (фото)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Агрессор внутри": украинец в эфире о преимуществах жизни в Крыму
Финляндии удалось остановить признание Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

Бывший глава банка «БТА-Казань» получил реальный срок

Ново-Савиновский суд Казани огласил приговор в отношении Руслана Алимова, обвиняемого в мошенничестве.

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Ново-Савиновский суд Казани огласил приговор по делу 44-летнего Руслана Алимова — экс-председателя правления банка «БТА-Казань», ныне он называется «Тимер банк».

Изначально в суде Алимову вменялись два эпизода по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», однако в последствии суд переквалифицировал статью, сообщили в пресс-службе Ново-Савиновского районного суда Казани.

В суде не нашлось доказательств того, что Алимов виновен в мошенничестве. Суд пришел к выводу, что его действия подпадают под статьи «Злоупотребление полномочиями» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб». По первой статье Алимова приговорили к 2 годам, по второй — к 2 годам и 6 месяцам. В итоге ближайшие три года Алимов проведет в колонии-поселении.

В суде установлено, что путем обмана и злоупотребления доверием, Алимов, с декабря 2013 по апрель 2014, совершил несколько незаконных операций, связанных с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Из-за этих действий банк лишился 1,6 миллиарда рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Также Алимов подписал документы о снятии обременения с залогового имущества — эти действия противоречили интересам банка. Из-за этого банк лишился залогового имущества и потерял возможность взыскать долг по кредиту с ООО «Маг-Строй».

Суд оставил вопрос о возмещении денег на рассмотрение в гражданском порядке. Также наложен арест на 23 объекта недвижимости, отчужденных из-за незаконных сделок. Арестовано и имущество Алимова: 2 нежилых строения и 7 земельных участков — всего на сумму свыше 248 миллионов рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жительница Альметьевска попросила лишить ее родительских прав
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Две россиянки поднялись на подиум на ЧЕ по биатлону
Борющимся с терроризмом российским военным дадут госзащиту
ВКС России заменят все легкие истребители на новейшие МиГ-35
Ущерб Коми по делу Гайзера оценили в 3,5 млрд рублей
Кремль не знает о намерении Трампа снять санкции с России
Ученые выяснили музыкальные предпочтения собак
Спорт
Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа Жителю Ульяновска удалось рассмотреть один из предсереийных «мулов» будущего 3,5-тонного грузовичка марки УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку, вызвать недоумение и скепсис. Вряд ли режиссеры добивались именно такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь