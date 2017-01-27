Бывший глава банка «БТА-Казань» получил реальный срок

(Казань, 27 января, «Татар-информ»).
Изначально в суде Алимову вменялись два эпизода по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», однако в последствии суд переквалифицировал статью, сообщили в
В суде не нашлось доказательств того, что Алимов виновен в мошенничестве. Суд пришел к выводу, что его действия подпадают под статьи «Злоупотребление полномочиями» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб». По первой статье Алимова приговорили к 2 годам, по второй — к 2 годам и 6 месяцам. В итоге ближайшие три года Алимов проведет в
В суде установлено, что путем обмана и злоупотребления доверием, Алимов, с декабря 2013 по апрель 2014, совершил несколько незаконных операций, связанных с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг.
Также Алимов подписал документы о снятии обременения с залогового имущества — эти действия противоречили интересам банка.
Суд оставил вопрос о возмещении денег на рассмотрение в гражданском порядке. Также наложен арест на 23 объекта недвижимости, отчужденных