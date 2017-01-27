Бывший глава банка «БТА-Казань» получил реальный срок

(Казань, 27 января, «Татар-информ»). Ново-Савиновский суд Казани огласил приговор по делу 44-летнего Руслана Алимова — экс-председателя правления банка «БТА-Казань», ныне он называется «Тимер банк».

Изначально в суде Алимову вменялись два эпизода по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», однако в последствии суд переквалифицировал статью, сообщили в пресс-службе Ново-Савиновского районного суда Казани.

В суде не нашлось доказательств того, что Алимов виновен в мошенничестве. Суд пришел к выводу, что его действия подпадают под статьи «Злоупотребление полномочиями» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб». По первой статье Алимова приговорили к 2 годам, по второй — к 2 годам и 6 месяцам. В итоге ближайшие три года Алимов проведет в колонии-поселении.

В суде установлено, что путем обмана и злоупотребления доверием, Алимов, с декабря 2013 по апрель 2014, совершил несколько незаконных операций, связанных с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Из-за этих действий банк лишился 1,6 миллиарда рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Также Алимов подписал документы о снятии обременения с залогового имущества — эти действия противоречили интересам банка. Из-за этого банк лишился залогового имущества и потерял возможность взыскать долг по кредиту с ООО «Маг-Строй».