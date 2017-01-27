В Воронеже сосулька пробила козырек здания детской поликлиники
Сегодня, 27 января, во время плановых работ по сбиванию сосулек с крыши детской поликлиники № 3, расположенной на улице Кольцовской, 66, произошел неприятный инцидент.
Сегодня, 27 января, во время плановых работ по сбиванию сосулек с крыши детской поликлиники № 3, расположенной на улице Кольцовской, 66, произошел неприятный инцидент.
Одна из сосулек упала вниз и пробила козырек здания. Как объяснили в
Отметим, что в Воронеже этой зимой в результате падения сосульки с крыши пострадала 22-летняя девушка. По факту произошедшего Следственный комитет организовал проверку. Также сообщалось, что глыба льда раздавила крышу припаркованного возле одного из домов автомобиля.
Воронежцы не раз жаловались на плохую уборку сосулек, выкладывая многочисленные фотографии с обледенелыми крышами в Сеть. А однажды жители города удивились, увидев «ювелирную» уборку сосулек в центре города.