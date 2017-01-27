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14:12 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде расследуют хищение бюджетных средств на детский сад

Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реконструкции детского сада на улице Лескова расследуется в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщил заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Овчинников.

Строительство и реконструкция детсада осуществлялись в рамках муниципального контракта. Уголовное дело возбуждено в отношении представителя коммерческой организации-подрядчика по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Причиненный бюджету Нижнего Новгорода ущерб оценивается в размере более 6 млн рублей.

В суд дело планируется передать уже в феврале этого года.

Ранее сообщалось, что администрация города начала реконструкцию детского сада № 72 на улице Лескова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в 2014 году и завершила в августе 2016 года — более чем на год позже срока, установленного контрактом.

Администрация города сменила несколько подрядных организаций, которые не смогли выполнить взятые на себя обязательства.

Сергей Алешин.

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