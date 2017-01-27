Суд отклонил жалобу адвокатов «ловца покемонов» Руслана Соколовского
Блогер продолжит отбывать наказание в СИЗО.
Блогер продолжит отбывать наказание в СИЗО.
Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов блогера Руслана Соколовского на решение
Адвокаты Соколовского пытались убедить судью, что заключение в СИЗО можно заменить домашним арестом. В качестве аргумента они приводили тот факт, что Соколовский не собирается заниматься преступной деятельностью.
«Ловец покемонов» останется за решеткой минимум до 22 февраля.
Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский получил скандальную известность после истории с ловлей покемонов в