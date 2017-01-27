Суд отклонил жалобу адвокатов «ловца покемонов» Руслана Соколовского

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов блогера Руслана Соколовского на решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга о продлении сроков его ареста, сообщили 27 января в пресс-службе ведомства.

Адвокаты Соколовского пытались убедить судью, что заключение в СИЗО можно заменить домашним арестом. В качестве аргумента они приводили тот факт, что Соколовский не собирается заниматься преступной деятельностью.

«Ловец покемонов» останется за решеткой минимум до 22 февраля.