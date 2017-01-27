Челябинский олигарх «засветился» в уголовном деле в Швейцарии

В Швейцарии завершено расследование уголовного дела в отношении двух российских бизнесменов, которые обвиняются в мошенничестве с кредитами. В ближайшее время оно будет передано в суд, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является Петр Теребов, взяла в местных банках кредиты на 25 миллионов долларов. Выплаты сначала стали нерегулярными, а потом и вовсе прекратились. Выяснилось, что деньги были выданы, в том числе, под гарантии поставок товара Ростовским электрометаллургическим заводом, возглавляемым экс-депутатом Госдумы РФ, челябинским олигархом Вадимом Варшавским. Сам он заявил, что бизнесмены использовали поддельные договоры с заводом, который ранее действительно с ними сотрудничал. По сведениям местных СМИ, в Женеве «коррумпированный местный сотрудник швейцарской сертификационной компании выдавал отчеты, подтверждающие наличие в Ростове больших партий металлов».

По некоторым данным, подсудимые полностью признали свою вину. Им грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас по требованию кредиторов на продажу выставлена вилла одного из них в пригороде Женевы. За нее хотят выручить 2−3 миллиона швейцарских франков, передает «Уралинформбюро».

Стоит напомнить, что в конце декабря 2016 года силовики наведались в загородный дом и офисы Варшавского. Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка «Петрокоммерц» 2,8 миллиарда рублей. По версии следствия, в 2012 году неустановленные лица из числа руководителей «Златоустовского металлургического завода», который принадлежал Варшавскому, взяли кредит в банке под его поручительство. При этом финорганизации были предоставлены ложные сведения о состоянии предприятия. После получения средств возвращать долги банку никто не стал.