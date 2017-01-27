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14:28 (мск), источник: СуперОмск

Против омички, получившей 8 миллионов рублей за вымышленный лом рогов оленя, возбудили второе дело

Елену Молчанову приговорили к условному сроку.

В Куйбышевском райсуде Омска огласили приговор Елене Молчановой. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Женщине дали 2,5 года лишения свободы условно. Испытательный срок — полтора года.

«Я считаю такой приговор очень мягким, — рассказала “СуперОмску” гособвинитель Наталья Миронова. — Через полтора года она сможет просить о снятии судимости. Тем более вину она полностью не признавала, обманывала, придумывала новые версии, хотя ущерб — 8 миллионов рублей — и погасила. Я просила 3 года лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима, хотя это и не максимальное наказание по этой статье. Требовала штраф — 700 тысяч рублей».

На последних слушаниях Молчанова продолжала говорить о Лопухове, который якобы и собирался продать лом рогов оленя: он в свою очередь обменял их на ГСМ. Дескать, Молчанова была посредницей. Однако откуда мог у него вообще взяться такой объем лома — было неясно: рыночная цена килограмма — 800 рублей.

Оперативники долго изучали и фотографию человека, которого Молчанова называла Лопуховым. Полицейские так и не поняли, кто он. Гособвинитель уже в ходе судебного следствия выяснила: оказывается, на фотографии, которую Молчанова навязывала полицейским, а затем и прокуратуре, был Мик Кэсседи, фанат группы Metalliса, а не Лопухов.

В процессе долго изучали и прослушанные телефонные переговоры с участием Молчановой. Она косвенно вину подтвердила.

«Почему, меня только обвиняют?! — возмущалась женщина в телефонных переговорах со знакомыми. — Эту схему вообще муж придумал. Кому теперь дать взятку?».

Впрочем, есть большая вероятность, что Елена Молчанова все равно окажется за решеткой.

«В Кировском округе расследуют против нее другое уголовное дело, — рассказала Миронова. — Там ущерб оценили в 2 милилона рублей. Подробности я не знаю, но полиция планирует передать в ближайшее время дело в Кировский районный суд».

Вероятно, для возмещения ущерба найдется и имущество: в рамках расследования по первому делу, по данным прокуратуры, у Молчановой арестовали дом в Иртышском сельском поселении, квартиру, золото (ценой в 2 миллиона рублей), бытовую технику, другие вещи — все оценили в 11 миллионов рублей. В прошлом Елена Молчанова — директор компании «Капитал Групп». В 2015 году она пообещала омской фирме поставить лом рогов северного оленя. Цену поставки определили в 8 миллионов рублей. Деньги женщина получила, а рога не поставила.

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