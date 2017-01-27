В Башкирии тело пропавшего три дня назад мужчины нашли висящим на дереве

По предварительным данным, тело мужчины 1989 года рождения нашли на переулке Цветочный местные жители. По факту обнаружения проводится доследственная проверка.

Между тем, ProUfu.ru удалось установить, что мужчина пропал без вести 24 января. Утром он ушел на работу, попрощался с родными. Но позже они нашли его телефон, ключи и кошелек дома — он не взял их. На работе так и не появился.

По одной из версий пользователей соцсети, тело мужчины нашли висящим на дереве школьники, во время лыжной тренировки.