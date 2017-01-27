Маршрутка с пассажирами перевернулась на дороге Минск-Микашевичи
В связи со сложными и неустойчивыми погодными условиями Госавтоинспекция призывает к соблюдению повышенных мер безопасности всех участников дорожного движения.
В связи со сложными и неустойчивыми погодными условиями Госавтоинспекция призывает к соблюдению повышенных мер безопасности всех участников дорожного движения.
27 января, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Маршрутка с пассажирами перевернулась на дороге
«Авария произошла 27 января в 7.50 на 91-м км дороги
В связи со сложными и неустойчивыми погодными условиями Госавтоинспекция призывает к соблюдению повышенных мер безопасности всех участников дорожного движения.