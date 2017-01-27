27 января, Минск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Маршрутка с пассажирами перевернулась на дороге Минск-Микашевичи, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома Олег Тюрин.

«Авария произошла 27 января в 7.50 на 91-м км дороги Минск-Микашевичи. Маршрутное такси “Мерседес Бенц С213” под управлением водителя 1971 года рождения съехало в кювет и перевернулось. В результате ДТП пострадавшие пассажиры доставлены в больницу для дальнейшего обследования. Предварительная версия авария — неправильный выбор скорости в сложившихся погодных условиях. По факту ДТП проводится проверка», — отметил Олег Тюрин.

В связи со сложными и неустойчивыми погодными условиями Госавтоинспекция призывает к соблюдению повышенных мер безопасности всех участников дорожного движения.