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16:29 (мск), источник: Новости Воронежа

Избивший воронежских полицейских водитель получил условный срок

На предварительном следствии мужчина признал свою вину и дал подробные показания.

Воронежские следователи передали на рассмотрение в суд дело в отношении пьяного водителя. 28-летнего мужчину обвиняли в избиении полицейских (ч.2, ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2016 года мужчину остановили гаишники. Они стали составлять протокол на нетрезвого водителя. Тот в ответ напал на полицейских и избил их. Травмы квалифицировали как «легкий вред здоровью».

«На предварительном следствии мужчина признал свою вину и дал подробные показания», — рассказал руководитель Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Павел Юршин.

Вину подозреваемого также подтвердили опросы свидетелей, протоколы и заключения экспертов. Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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