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15:53 (мск), источник: Volga News

Тольяттинским экс-полицейским дали условные сроки за избиение задержанной

В Тольятти вынесен приговор бывшим полицейским, избившим девушку прямо в отделении.

Скандал по этому поводу разгорелся в декабре 2015 г., когда стало известно, что трое полицейских задержаны за избиение 21-летней девушки. Впоследствии в Интернет попали кадры с видеокамеры, расположенной в полиции, где видно: сначала девушка сталкивается с женщиной-полицейской, после чего с ней в потасовку вступают еще двое стражей порядка.

В ответ на обвинения следователей в полиции заявили: гражданка в отделе полиции была частым гостем, ее неоднократно задерживали за различные правонарушения, а в ночь с 5 на 6 ноября 2015 г. (то есть в ночь избиения) ее снова доставили в полицию, на сей раз по подозрению в нанесении побоев.

Изначально подозреваемыми по уголовному делу проходили трое стражей порядка: помощник оперативного дежурного Оксана Ожегина, оперативный дежурный Сергей Сосков и старший дознаватель Наталья Отмахова, все они работали в отделе полиции № 22 У МВД России по Тольятти, где и произошел инцидент.

Полицейских взяли под стражу, но после вмешательства начальника областного ГУ МВД Сергея Солодовникова выпустили.

Трем полицейским обвинение в результате предъявили по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия», которая предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы.

Однако все трое получили ниже низшего — условные сроки. Как сообщили в региональном Следственном комитете, приговором Автозаводского районного суда Тольятти Соскова приговорили к трем с половиной годам условно, Отмахову — к трем годам и четырем месяцам условно, а Ожегину — к четырем годам условно.

Между тем событие преступления суд посчитал доказанным. В изложении СУ СК РФ по Самарской области оно выглядит так: «5 ноября 2015 г. в отдел полиции № 22 Тольятти была доставлена женщина для отработки на причастность к совершению преступления — нанесению побоев. Через какое-то время она попросила сотрудников полиции отпустить ее домой. В ответ на это, Ожегина оттолкнула задержанную от двери дежурной части. После этого Ожегина, Отмахова и Сосков нанесли женщины удары руками и ногами по голове и туловищу, причинив кровоподтеки и ссадины, не повлекшие какого-либо вреда здоровью».

Судя по тому, что экс-стражам порядка дали условный срок, большой вины в этом не усматривается.

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