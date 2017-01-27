Взорвать дом в Челябинске угрожал подозреваемый в сбыте наркотиков

«На месте работали бойцы ОМОН, СОБР, наши сотрудники Росгвардии и сотрудники полиции. Мужчина заперся в квартире и угрожал взорвать дом. Приезжали кинологи, взрывотехники. Проводилась эвакуация жильцов подъезда. Сейчас мужчина уже задержан. Оказалось, что он угрожал взорвать дом макетом гранаты Ф-1, не представляющим опасности», — рассказал корреспонденту «Урал-пресс-информ» сотрудник пресс-службы регионального управления Росгвардии Альберт Габбазов.

В ГУ МВД России по Челябинской области объяснили причину поступка лжеминера: «Во время проведения оперативных действий по адресу подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств он стал угрожать стражам порядка взрывом. В процессе переговоров мужчина передал переполошивший всех предмет — он оказался муляжом гранаты».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», вквартире дома по улице Марченко 37 сегодня, 27 января, заперся мужчина и говорил, что выдернул чеку из гранаты. На место выезжали оперативные службы города.