Пожар едва не случился в Геологоразведочном техникуме ИрГТУ в Иркутске

Четыре пожарных расчета экстренно выехали в Геологоразведочный техникум ИрГТУ в Иркутске. В учреждении произошло короткое замыкание без последующего горения. На первом этаже был обнаружен сработавший датчик и поврежденная проводка. Стоит отметить, что учебный процесс во время происшествия не осуществлялся, эвакуации не было. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.