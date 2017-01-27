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15:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

Похититель детей. Задержанный в Оренбурге пермяк оказался серийным маньяком

Мужчина подозревается в похищениях и убийствах, которые совершались с 2011 года.

На прошлой неделе в Оренбурге задержали мужчину, который похитил школьницу. Весь город облегченно выдохнул: девочка жива и здорова. Но при расследовании ниточки потянулись в Пермский край. Оказалось, что это не первое преступление Юрия.

Подробности запутанной истории пермского маньяка-педофила — в материале сайта «АиФ-Прикамье».

Бил и заставлял пить.

О том, как побывала в плену девочка рассказала в эфире федерального телеканала. В день похищения она ходила с подругой в магазин за хомячками. Около половины четвертого подруги распрощались на углу дома, и девочка пошла к своему подъезду.

«Я сразу обратила внимание на него, он мне показался подозрительным, раскрыл зачем-то багажник и стал меня рассматривать, — вспоминает в телестудии пострадавшая жительница Оренбурга. — Потом побежал за мной, я тоже ускорилась, но не успела».

Мужчина схватил ребёнка за руку, зажал ей рот и кинул в багажник. Денег на телефоне у неё не было. Но школьница не растерялась, воспользовалась обещанным платежом и кинула маме SMS: «Меня похитили, везут куда-то в багажнике».

Шокированная женщина тут же перезвонила дочке: «Где ты?» Девочка успела сказать маме, что находится в машине, но дальше связь оборвалась. Парень остановил машину, отобрал у ребенка телефон, разломил симкарту и выкинул в снег. Девочка вспоминает, что в багажнике лежали три бутылки и верёвка.

Минут через 15 машина остановилась. Водитель вытащил девочку из багажника, усадил на заднее сиденье и стал заставлять пить.

«У меня кружилась голова, меня рвало, — вспоминает пережитый ужас ребёнок. — Когда я отказывалась пить или плакала, он бил меня по голове кулаком».

В это время мама девочки уже давала показания следователям. Волонтёры кинули клич по соцсетям.

Вечером после работы неравнодушные жители собрались на поиски ребёнка. Один из волонтеров обнаружил подозрительную машину на пустыре у городской свалки. Он вызвал подкрепление.

Около десяти часов вечера спасенная девочка уже смогла обнять маму, а её мучитель давал показания силовикам.

Задержанный сознался в преступлении. А когда его ДНК-профиль проверили по базе данных, выяснилось, что он давно в розыске — за то, что в 2011 году надругался над двумя мальчиками 7 и 11 лет в родном Краснокамске.

Тело закопал на даче.

Из Пермского края в Оренбург выехали следователи, и уже через пару дней задержанный Юрий рассказывал, как в 2013 году похитил и убил первоклассника.

Как и в случае с похищением в Оренбурге, пропавшего ребёнка в Краснокамске искали всем городом. Волонтёры прочёсывали подвалы и чердаки, заглядывали в колодцы. Полицейские недоумевали: мальчик бесследно исчез буквально в ста метрах от дома — именно столько оставалось дойти до родного крыльца школьнику от перекрестка, на котором он расстался с другом.

Только сейчас, спустя три с лишним года, стало известно, что мальчика похитил педофил. Он закинул его в машину и увёз к себе на дачу. Там он убил ребёнка и закапал его тело.

Полицейские два дня проводили раскопки. В Пермский край из Оренбурга этапировали самого подозреваемого. На месте он и показал, где нужно искать тело.

Останки передали на экспертизу. Следователи не сомневаются: она подтвердит, что тело принадлежит пропавшему мальчику.

Сейчас Юрия проверяют на причастность к другим преступлениям. Не исключено, что он покушался на детей и в других городах страны. Следователям предстоит изучить всю его жизнь за последние годы.

«Ждать не буду».

Друзья Юрия тоже побывали в студии телешоу. Один из них признался, что готов поддержать своего друга, ведь «ему сейчас тяжело». Приятели строят догадки, что случилось с их другом и почему он совершил преступления. Версий много — от наркотиков до психологической травмы (девушка не дождалась из армии).

Кстати, в последние 2,5 года Юрий жил с девушкой Настей, коллегой по работе. Журналистам девушка призналась, что их свадьба была запланирована на апрель.

«Потом мы хотели ехать на море», — рассказала она.

После задержания Юрий отказался встретиться с невестой, хотя следователи разрешили свидание.

«Ребёночка я рожу, по генам ведь не передастся ему то, каким его папа сейчас стал, — неуверенно говорит девушка. — Но ждать его я не собираюсь. Я уже всё решила».

Сейчас 29-летний житель Краснокамска находится под арестом. Ему назначена психиатрическая экспертиза. Пока обвинения ему предъявили не по всем эпизодам. Возможно, мужчине будет грозить пожизненное обвинение.

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