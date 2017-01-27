Автоледи спровоцировала массовое ДТП

Массовая авария произошла в Ленинском районе Челябинска.

Столкнулись три автомобиля, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Инцидент случился сегодня, 27 января, возле дома № 79 на улице Новороссийской. «Тойота» врезалась в ехавшие навстречу «Ладу» и «Фольксваген». От удара последний отлетел в попутно проезжавший троллейбус.

В результате травмы получили два человека: водитель «Тойоты» — женщина 1985 года рождения и пассажир — девочка 2010 года рождения. Их госпитализировали, — уточнили в ГИБДД города.

Отметим, что ребенка автоледи перевозила в детском удерживающем устройстве. Ее водительский стаж насчитывает шесть лет, причем до этого девушка в поле зрения автоинспекторов не попадала. Ведется административное расследование, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.