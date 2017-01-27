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15:43 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на трассе столкнулись «Лада Калина» и «Рено Логан», есть жертвы

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане на трассе столкнулись «Лада Калина» и «Рено Логан», есть жертвы. ДТП со смертельным исходом произошло днем 27 января в Стерлитамакском районе.

По предварительной информации главного госавтоинспектора Башкортостана, на 145 км трассы Уфа — Оренбург водитель за рулем машины марки «Лада Калина» ехал со стороны Уфы в сторону Оренбурга. По неизвестной пока причине он выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Рено Логан».

В результате ДТП 57-летняя пассажирка отечественного автомобиля, сидевшая на переднем сиденье, с тяжелыми травмами была госпитализирована. Спустя несколько часов, не приходя в сознание, она умерла. 67-летний водитель иномарки с многочисленными травмами также доставлен в больницу.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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