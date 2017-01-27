Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Миллиардер из ЕС, заявивший, что Путин должен управлять Европой
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Кто тогда агрессор?": украинец в прямом эфире сказал о Крыме
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
15:51 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии недалеко от школы найден мертвым 27-летний мужчина

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане недалеко от школы найден мертвым 27-летний мужчина.

В полицию 25 января поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного гражданина на границе Стерлитамакского района и Стерлитамака, в нескольких кварталах от местной школы, недалеко от жилого дома по Цветочному переулку. Республиканский Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Предварительно выяснилось, что погибшим оказался житель Стерлитамака. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Слепцова и Старых поднялись на подиум на ЧЕ по биатлону
Население Германии рекордно выросло благодаря мигрантам
ВКС России заменят все легкие истребители на новейшие МиГ-35
Ущерб Коми по делу Гайзера оценили в 3,5 млрд рублей
Кремль не знает о намерении Трампа снять санкции с России
Ученые выяснили музыкальные предпочтения собак
Спорт
Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше Ранее на чемпионате Европы в Польше 24-летний Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке
Авто
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа Жителю Ульяновска удалось рассмотреть один из предсереийных «мулов» будущего 3,5-тонного грузовичка марки УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку, вызвать недоумение и скепсис. Вряд ли режиссеры добивались именно такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь