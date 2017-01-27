В Башкирии недалеко от школы найден мертвым 27-летний мужчина

В полицию 25 января поступило сообщение об обнаружении тела неизвестного гражданина на границе Стерлитамакского района и Стерлитамака, в нескольких кварталах от местной школы, недалеко от жилого дома по Цветочному переулку. Республиканский Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Предварительно выяснилось, что погибшим оказался житель Стерлитамака. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.