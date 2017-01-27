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15:55 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани женщина и двое детей отравились угарным газом

Семья из трех человек отравилась угарным газом, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Днем в пятницу, 27 января, в квартире, расположенной по адресу: ул. Декабристов, 109, отравились угарным газом три человека. В горбольницу № 7 госпитализировали 35-летнюю женщину, в ДРКБ отвезли двоих ее детей — 10-летнюю девочку и 5-летнего мальчика (у него также зафиксирован ушиб головы).

Причина происшествия устанавливается.

Напомним, МЧС просит во время сильных морозов во избежание пожара не допускать перекала печей и не использовать самодельные нагревательные приборы.

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