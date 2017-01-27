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15:36 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске горел рейсовый автобус

Форумы еще обсуждают то, что троллейбус протащил застрявшего в двери пассажира, трамвай наехал на пешехода, а на информационные ленты попал теперь уже автобус.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Он горел вчера вечером напротив здания по Партизанскому проспекту.

Подробности происшествия специально для SB.BY рассказал официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко:

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— Этот автобус Renault 1991 года действительно горел. Но ни водителя, ни пассажиров в нем не было, а c момента поступления сообщения о пожаре до его ликвидации прошло всего около 10 минут. Инцидент произошел недалеко от автобусного парка возле станции метро Могилевская. Поблизости там есть наша пожарная часть. Поэтому буквально через несколько минут после того, как поступило сообщение, наши люди уже были на месте и очень быстро ликвидировали пожар. Никто не пострадал. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание в отсеке двигателя.

В результате пожара повреждены моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытие автобуса.

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