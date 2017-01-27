В Минске горел рейсовый автобус

— Этот автобус Renault 1991 года действительно горел. Но ни водителя, ни пассажиров в нем не было, а c момента поступления сообщения о пожаре до его ликвидации прошло всего около 10 минут. Инцидент произошел недалеко от автобусного парка возле станции метро Могилевская. Поблизости там есть наша пожарная часть. Поэтому буквально через несколько минут после того, как поступило сообщение, наши люди уже были на месте и очень быстро ликвидировали пожар. Никто не пострадал. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание в отсеке двигателя.

В результате пожара повреждены моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытие автобуса.