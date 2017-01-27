Почти 300 насекомых и рептилий нашли у пассажира рейса Дубай — Москва

Сотрудники Домодедовской таможни нашли у пассажира рейса Дубай — Москва партию насекомых и рептилий, которую он незаконно ввез на территорию России, сообщает пресс-служба ФТС.

В ходе таможенного контроля служебный спаниель по кличке Кира указала на багаж одного из прибывших. Таможенники в ходе досмотра груза нашли там 285 живых существ — ящериц, хамелеонов, тараканов, жуков и сверчков. Все они находились в пластиковых коробках и ампулах, причем из-за неправильных условий транспортировки 12 особей погибли.

Сам пассажир пояснил, что рептилий и насекомых он купил для личного пользования на местном рынке за 150 долларов.

Партию живого груза передали в Московский зоопарк для восстановления после перелета. Также принято решение о проведении экспертизы, которая определит, попадают ли рептилии и насекомые под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.