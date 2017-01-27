Более 20 летальных случаев отравления алкоголем зафиксировано в Нижнем Новгороде в 2016 году. Как сообщила агентству «НТА-Приволжье» главный токсиколог министерства здравоохранения Нижегородской области, заведующая токсикологическим отделением городской больницы № 33 Нижнего Новгорода Светлана Мудрова, в прошедшем году в лечебное заведение поступили 216 пациентов с отравлением алкоголем.

Согласно информации, 21 пациент, поступивший с алкогольным отравлением, погиб.

Собеседник агентства отметила, что по сравнению с 2015 годом в целом зафиксировано меньше случаев отравления, однако число летальных исходов увеличилось. Так, в 2016 году было 246 пациентов, из них 17 человек спасти не удалось.

Напомним, что ограничения на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукции в РФ продлены на 60 дней.

Ранее сообщалось, что нижегородский Роспотребнадзор изъял из продажи стеклоомывающую жидкость с превышением содержания метанола в 994 раза.

При этом, на 4 января 2017 года специалисты управления Роспотребнадзора провели 222 проверки в объектах розничной торговли — магазинах, аптеках, торговых павильонах. В ходе проверок проведен арест 2495 единиц спиртосодержащей непищевой продукции.