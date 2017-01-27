Вспышку АЧС зафиксировали в Ростовской области
В Ростовской области была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.
В Ростовской области была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.
Очаг находится в селе Журавлевка Целинского района. Всего в этом личном подсобном хозяйстве содержалось 159 голов свиней, 19 из них уже пало. Всего заболело 24 животных.
Сейчас ведутся меры для локализации и ограничения распространения инфекции. Фермеров призывают соблюдать правила содержания свиней, сообщили ГТРК «Кубань» в