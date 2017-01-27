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16:58 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Вспышку АЧС зафиксировали в Ростовской области

В Ростовской области была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.

Источник: ГТРК «Кубань»

Очаг находится в селе Журавлевка Целинского района. Всего в этом личном подсобном хозяйстве содержалось 159 голов свиней, 19 из них уже пало. Всего заболело 24 животных.

Сейчас ведутся меры для локализации и ограничения распространения инфекции. Фермеров призывают соблюдать правила содержания свиней, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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