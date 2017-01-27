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16:15 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Бывшего гендиректора НГСПИ подозревают в уклонении от уплаты налогов

НОВОСИБИРСК, 27 января, РИА ФедералПресс. Бывшего генерального директора Новосибирского градостроительного проектного института подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК региона.

По данным ведомства, в период с мая по декабрь 2015 года гендиректор ЗАО «НГСПИ», будучи осведомленным о недоимке по уплате налогов в размере более 5 млн, осуществлял предпринимательскую деятельность, минуя поступление денежных средств на расчетные счета ЗАО «НГСПИ», за счет которых возможно взыскание недоимки.

«Обвиняемый направлял письма от своего имени в адрес организаций об оплате кредиторской задолженности перед ЗАО “НГСПИ” путем перечисления денежных средств контрагентам общества. Таким образом, бывший генеральный директор общества сокрыл денежные средства в сумме более 2 млн 600 тысяч рублей, которые должны были быть взысканы в счет уплаты налогов», — рассказали в ведомстве.

Следственный комитет возбудил в отношении обвиняемого уголовное дело по статье 199 УК РФ — сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

В ведомстве отметили, что ранее в отношении этого же обвиняемого было завершено расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы сотрудникам института в размере 15 млн рублей, после чего весь причиненный работникам ущерб был возмещен.

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