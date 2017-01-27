В МЧС назвали крышкой гроба устроенную на Байкале «ледовую карусель»

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области, молодые люди бензопилой вырезали во льду Байкала круг диаметром несколько метров, прикрепили к нему лодочный мотор, заставили вращаться и стали позировать на получившейся «ледовой карусели». Все происходящее молодые люди сняли на видео и разместили ролик в интернете. Он привлек внимание пользователей и даже был показан одним из телеканалов как вариант экзотического отдыха на Байкале.

«Спасатели уже окрестили этот смертельно опасный аттракцион «Крышка гроба», — заявили в связи с этим в региональном МЧС.

В ведомстве предупредили, что «если ледяной круг внезапно перевернется или разломится, то находящиеся на нем люди мгновенно окажутся в воде, а сверху их накроет несколько тонн льда».

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