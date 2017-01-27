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18:20 (мск), источник: Интерфакс

В МЧС назвали крышкой гроба устроенную на Байкале «ледовую карусель»

Москва. 27 января. INTERFAX.RU — В МЧС предупредили о смертельной опасности так называемой «ледовой карусели», устроенной одной из турфирм на Байкале вблизи популярного у туристов поселка Листвянка.

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области, молодые люди бензопилой вырезали во льду Байкала круг диаметром несколько метров, прикрепили к нему лодочный мотор, заставили вращаться и стали позировать на получившейся «ледовой карусели».

Все происходящее молодые люди сняли на видео и разместили ролик в интернете. Он привлек внимание пользователей и даже был показан одним из телеканалов как вариант экзотического отдыха на Байкале.

«Спасатели уже окрестили этот смертельно опасный аттракцион «Крышка гроба», — заявили в связи с этим в региональном МЧС.

В ведомстве предупредили, что «если ледяной круг внезапно перевернется или разломится, то находящиеся на нем люди мгновенно окажутся в воде, а сверху их накроет несколько тонн льда».

«Даже если круг просто накренится, по скользкому льду люди скатятся в полынью и могут погибнуть или получить серьезные ранения», — добавил сотрудник пресс-службы.

По его словам, нарушив целостность ледового полотна в месте массового выхода на лед, организаторы «карусели» создали угрозу для отдыхающих. Он сообщил, что настоящее время на месте «ледовой карусели» установлены предупреждающие вешки.

Аттракцион организовала турфирма «Байкалика» из Иркутска.

«С сотрудниками “Байкалики” проведена беседа. Они осознали возможную опасность и отказались от идеи устраивать такие аттракционы. Тем не менее, турфирма будет привлечена к административной ответственности. Кроме того, информация направлена в следственные органы СКР, так как за подобные нарушения предусмотрена и уголовная ответственность», — отметил собеседник агентства.

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