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17:01 (мск), источник: Uralpress.ru

На водоводе в Коркино устранили основную утечку

В Коркино (Челябинской области) к 16 часам работникам удалось справиться с потоком воды на месте аварии, и они установили хомут на лопнувшую трубу центрального водовода.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Коркинского городского поселения, железо трубы вокруг порыва ржавое со следами старого битума, в который въелись камни и прочие посторонние элементы. Для плотного облегания хомута необходимо зачистить поверхность трубы со всех сторон. В настоящий момент рабочие КУВВпытаются окончательно освободить трубу из-под воды, стоя по пояс в ледяной воде. Одновременно ведется откачивание воды тремя насосными установками. Одновременно ведется откачивание воды тремя насосными установками.

Директор МУП «Тепловые системы» Александр Липатников сообщил, что предприятием ведутся работы по восполнению резерва воды для четырех котельных посредством одного из технических водоемов на территории Коркино.

Как уже сообщало агентство, местные жители уже третьи сутки остаются без питьевой воды. Причиной отключения стала авария на водоводе в районе гаражного кооператива № 5. Ранее рабочим не удавалось приступить к ликвидации аварии на водоводе в связи с большим притоком воды. К ликвидации коммунальной аварии были брошены силы коммунальщиков и пожарной охраны Коркино и Копейска.

Завтра отменены занятия в школах Коркино и Розы, в медицинских учреждениях производится частичная выписка пациентов из стационара.

Питьевую воду для лечебных учреждений доставляют из района бывшего пищевого техникума, однако больницы нуждаются в частом подвозе технической воды для соблюдения санитарно-гигиенического режима.

Глава города Дмитрий Гатов сообщил о проведенной работе с сетевыми магазинами и предпринимателями в вопросе дополнительной поставки бутилированной воды.

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