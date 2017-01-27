Мошенники обманули калининградскую пенсионерку с помощью радио

Женщина услышала по радио рекламу лекарственных препаратов, которые якобы продавались по заниженным ценам. Она позвонила по указанному в рекламе телефону, но ей никто не ответил.

В этот же день ей позвонили со скрытого номера и сказали, чтобы она перевела 102 тысячи рублей на банковский счет для оплаты лекарств и в качестве какой-то страховки. Перевод указанной суммы пожилая калининградка осуществила в отделении банка на улице Черняховского.

Полицейские возбудили уголовное по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба).

Во избежание подобных случаев УМВД России по Калининградской области призывает граждан не оплачивать товар до его получения на руки. Также полицейские призывают людей уделять внимание при совершении покупок в интернете и ни при каких обстоятельствах не переводить деньги неизвестным лицам.

Гражданам также следует рассказать своим пожилым родственникам и знакомым о распространенных уловках, применяемых мошенниками, что поможет избежать последствий от возможного общения со злоумышленниками.